Splash! Vedete la apă, 11 august 2022. NiCK (N&D) a sărit cu frică de la trei metri

Episodul 1 al show-ului Splash! Vedete la apă, din data de 11 august 2022. Nicolae Marin sau NiCK (N&D), în ciuda fricii sale de înălțime, a ales sa sara de la trei metri: Am avut mari emotii, la 14 ani am sarit si de la 12 metri inaltime... Nu prea am intrat bine cu picioarele in apa.... Am miscat din picioare ca Tom și Jerry..."

Joi, 11.08.2022, 16:39