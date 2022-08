Splash! Vedete la apă episodul 12 din 31 august 2022. Paula Chirilă a sărit cu emoții de la 3 metri

Episodul 12 al show-ului Splash! Vedete la apă, din data de 31 august 2022. Paula Chirilă a acceptat provocarea de a sări în apă de la platforma de 3 metri. „Hai la 10! E alt aer! Aici e aer de campion. Am vrut să văd cum e. Că am mai trecut o dată pe aici și a fost foarte rău. Am vrut să văd dacă mai am curajul de acum câțiva ani, dar s-a mai dus”, a spus Paula Chirilă.

Miercuri, 31.08.2022, 10:55