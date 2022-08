Splash! Vedete la apă episodul 7 din 20 august 2022. Adriana Trandafir a sărit de la 5 metri

Episodul 7 al show-ului Splash! Vedete la apă, din dată de 20 august 2022. Adriana Trandafir a acceptat provocarea de a sări de pe platforma de cinci metri. Actrița a reușit să își depășească frica de înălțime și a primit multe mesaje de încurajare atunci când s-a pregătit să sară. „Nu credeam că sunt olimpică din prima zi. Am venit ca să mă întâlnesc cu colegii mei de la Asia Express. Maria Speranța a venit la mine și mi-a zis, hai că poți și am văzut mai clar. Am reușit să fac și asta!”, spune Adriana Trandafir.

Sambata, 20.08.2022, 16:43