Splash! Vedete la apă episodul 7 din 20 august 2022. Maria Speranța a sărit de la 5 metri

Episodul 7 al show-ului Splash! Vedete la apă, din dată de 20 august 2022. Maria Speranța a acceptat provocarea de a sări de pe platforma de cinci metri. Fiica Adrianei Trandafir a luat prin surprindere pe toată lumea cu săritura ei, iar Clara i-a zis că a fost aproape perfectă și că nu a greșit cu nimic. „Sunt Maria Speranța, am 22 de ani și sunt aici să cuceresc trambulina, universul. De mică am încercat multe sporturi, am făcut patinaj, tenis, m-am dat cu parașuta. Am mai sărit în apă de pe mal și de pe trambulină o singură dată”, s-a prezentat Maria Speranța.

Sambata, 20.08.2022, 16:45