Bella Santiago, dezvăluiri emoționante! Când se va căsători în biserică, cum va arăta rochia de mireasă și ce a făcut pentru fiica ei. „Sunt hotărâtă” - Video

„De Crăciun am fost acasă cu familia, iar a doua zi, pe 26 decembrie, am fost cu prietenii. De Revelion am avut concert în Brașov. Apoi am mai stat o zi, pentru fiica mea, care a văzut pentru prima dată zăpadă. A fost foarte fericită. Soacra mea a făcut sarmale, cârnați, mămăligă”, a spus Bella Santiago despre cum și-a petrecut sărbătorile.