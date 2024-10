Alina Pușcaș, prezentatoarea Te cunosc de undeva, așa cum fanii nu au mai văzut-o până acum! Ipostazele incendiare în care a pozat

Alina Pușcaș, frumoasa prezentatoare a emisiunii Te cunosc de undeva, s-a bucurat de un pictorial de senzația pentru noul număr al revistei Viva.

Prezentatoarea TV este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare ale momentului, fiind foarte apreciată atât pentru frumusețea ei, cât și pentru cariera ei și familia superbă pe care o are. | A1

Alina Pușcaș a pozat în ipostaze surprinzătoare, așa cum fanii nu au mai văzut-o până acum. Prezentatoarea TV a adoptat ținute și look-uri extrem de sexy, punându-și silueta perfectă în valoare. Cu un trup de invidiat la vârsta de 38 ani, după 3 nașteri, Alina Pușcaș a îmbrăcat ținute îndrăznețe.

Alina Pușcaș, în ipostaze sexy într-un pictorial de senzație

Prezentatoarea Te cunosc de undeva a pozat pentru un nou pictorial din revista Viva! în care și-a pus în valoare trupul de fotomodel. În noile fotografiile în care a ales să poarte ținute sexy, Alina Pușcaș a exersat câteva mișcări de dans, arătând că are un corp atletic, cu posture elegante.

Frumoasa prezentatoare este adepta sportului și îi place să facă mișcare ori de câte ori are ocazia și este foarte îndrăgostită de dans. Alina Pușcaș practică dans de mai mult timp și se bucură și de efectele lui, având un trup armonios.

Chiar dacă e mămică, Alina nu uită să aleagă și ținute sexy care îi pun în valoare formele și stilul vestimentar. În noul pictorial Viva, ea a pozat atât în rochie, cât și în pantaloni scurți, arătând că are o garderobă versatilă și i se potrivesc mai multe stiluri vestimentare.

Pentru a se menține în formă, Alina Pușcaș are grijă să aibă un stil de viață echilibrat, având o dietă sănătoasă și făcând mult sport. Prezentatoarea TV are și momente când simte nevoia să țină o dietă pentru a scăpa mai rapid de câteva kilograme în plus, în special după perioada de sărbători.

Un alt secret al siluetei prezentatoarei TV este faptul că prima masă din zi este prânzul pentru că preferă să nu mănânce micul dejun.

Alina Pușcaș a spus că a urmat adesea dieta 333, regim care presupune consumul unei singure grupe de alimente pe o perioadă de 3 zile. Cu această dietă, Alina a reușit să slăbească 6 kilograme în 9 zile.

“Gustările îmi întrețin pofta (…) Eu, practic de 15-16 ani, fac fasting fără să îmi dau seama, pentru că eu de fiecare dată săream peste micul dejun, mai puțin în vacanțe, dar micul dejun nu mi-l lua, și atunci începeam cu prânzul și făceam fasting fără să știu”, a spus Alina Pușcaș într-un interviu recent.

Alina Pușcaș a postat câteva dintre fotografiile din pictorial și pe contul ei de Instagram, iar fanii ei au reacționat imediat, compliementând-o în secțiunea de comentarii.

