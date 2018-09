Connect-R, la “Te cunosc de undeva!”: “Voi avea o problemă cu tocurile și cu lentilele de contact”

Connect-R, pe care telespectatorii Antenei 1 îl vor vedea sâmbătă, 8 septembrie, de la ora 20.00, la “Te cunosc de undeva!”, crede că pantofii cu toc și lentilele de contact îi vor da bătăi de cap pe parcursul acestui sezon al show-ului transformărilor.

“Voi avea o problemă cu tocurile. Și lentilele de contact le suport greu. Însă voi încerca să le fac față”, spune el. Din fericire, pentru el nu va fi o noutate faptul că va trebui să se epileze. “Mă epilez de la 20 de ani”, mai spune concurentul.

La “Te cunosc de undeva!”, Connect-R nu dorește să demonstreze nimic. Vrea însă să-și îmbogățească cunoștințele și să trăiască o nouă experiență. “Și mai vreau să mă distrez. Am colegi haioși și râd până leșin cu Jean (n.n. Jean de la Craiova) și Romică (n.n. Țociu). De asemenea, am învățat câteva lucruri noi de la Ozana (n.n. Ozana Barabancea, jurata care se ocupă și de pregătirea vocală a concurenților), care îmi vor fi de folos pentru prima transformare pe care o am de făcut în show”, mai spune el.

Ce personaj va imita Connect-R în prima ediție a show-ului transformărilor, telespectatorii Antenei 1 vor afla sâmbătă, 8 septembrie, de la ora 20.00, numai la “Te cunosc de undeva!”.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Te cunosc de undeva!, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/te-cunosc-de-undeva/ şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/tecunoscdeundeva/, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/TeCunoscDeUndevaA1.

Nu pierde transformările spectaculoase din emisiunea Te cunosc de undeva, intră pe Antena Play: https://goo.gl/mJ7LTV. Şi dacă nu eşti in fata televizorului, poţi urmări LIVE emisiunea de pe smartphone, tabletă sau computer. Experimentează şi tu!