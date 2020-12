Finala Te cunosc de undeva 2020. Cine este marele câștigător al sezonului 15

Ruleta a decis pentru cei patru finaliști, iar AMI s-a transformat în Britney Spears, o legendă pop, care i-a purtat noroc în aceasta seară. Artist a fost foarte entuziasmată și încântată de decizia ruletei.

Competiția a fost una strânsă, însă AMI a surprins încă din prima clipă cu show-ul ei incendiar și interpretarea piesei "OOPS!... I did it again".

AMI este câștigătoarea sezonul 15 "Te cunosc de undeva!"