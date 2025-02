Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis au o relație specială cu mama lor, Kate Middleton. Acest lucru este vizibil și în activitățile pe care le fac împreună. Iată ce a publicat recent casa regală britanică.

Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis sunt tot timpul în centrul atenției. Activitățile micuților cu sânge albastru stârnesc interesul publicului larg.

De această dată au ajuns în atenția oamenilor prin intermediul unor desene emoționante.

Copiii Prințului William au moștenit talentul mamei lor. Cum au surprins-o micuții pe Kate Middleton

Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis și-au surprins mama în desene colorate. Imaginile au devenit rapid virale în mediul online.

Pe 17 februarie, pe contul oficial al prinților de Wales au apărut patru portrete de familie. Acestea au fost realizate în timpul unei ședințe speciale pentru cei trei copii.

Potrivit unei surse, activitatea respectivă face parte dintr-o campanie de sprijinire a inițiativei Shaping Us, lansată de The Royal Foundation Centre for Early Childhood, care constă în evidențierea importanței jocului creativ în dezvoltarea copiilor.

Timpul petrecut pentru desenarea portretului lui Kate Middleton este unul valoros pentru mamă-copii, în general. Micuții își privesc cu atenție părintele, în timp ce părintele este concentrat pe copii.

Kate Middleton, în vârstă de 43 de ani, a înființat The Royal Foundation Centre for Early Childhood în 2021. Scopul acestei fundații este de a crește gradul de conștientizare asupra importanței primilor ani de viață în dezvoltarea copiilor.

La începutul lunii februarie a acestui an, a fost prezentat Shaping Us Framework, un nou proiect menit să aprofundeze direcția fundației.

Prințesa de Wales este cunoscută pentru înclinațiile artistice. Aceasta are și studii în domeniu, fiind absolventă a Istoriei Artei la Universitatea St. Andrews din Scoția. De altfel, acolo și-a cunoscut și soțul.

Prințesa are o legătură strânsă cu cei trei copii ai săi. Fie că fac activități în bucătărie, în grădină sau creative, Kate Middleton se asigură că cei mici au parte de timp de calitate cu mama lor, în ciuda problemelor de sănătate sau a îndatoririlor regale.

Portretele realizate de Prințului Louis, Prințesei Charlotte, Prințului George arată că cei mici i-au moștenit talentul artistic, dar și relația apropiată cu mama lor, aceștia surprinzând detalii importante în portretele lor.

Prințul George, moștenitorul tronului britanic, a realizat un portret matur, în creion, înfățișând-o pe mama sa așezată pe un scaun, în timp ce Prințesa Charlotte i-a făcut un portret inedit, în nuanțe colorate de albastru, mov și verde. Totodată, aceasta a folosit galben în zona ochilor, realizând un desen cu totul diferit de imaginea care o reprezintă pe Prințesa de Wales de obicei. Prințul Louis, mezinul, a folosit nuanțe aprinse, de roșu și portocaliu, și nu a uitat să-i deseneze alunița mamei sale.

Nu doar desenele celor trei copii ai Prințului William au fost publicate, ci și cel al Prințesei de Wales.

Prințesa este deseori văzută alături de copii la cumpărături și chiar în excursii școlare. Implicarea sa i-a adus și mai multă simpatie din partea publicului.

„Era grijulie, asculta cu atenție și participa activ alături de copii. Nu a existat o prezentare oficială, ci s-a comportat ca o mamă obișnuită, ca un însoțitor într-o excursie școlară. Pe măsură ce mergeai, învățai și explorai mediul. A fost o experiență minunată”, declara Liz Smith, director de învățare și implicare la National Portrait Gallery, unde Prințesa a fost alături de copii.