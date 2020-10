Marcel Pavel se transformă în Monica Anghel, iar Monica Anghel în Marcel Pavel la Te cunosc de undeva!

Sambata, 10 Octombrie 2020, 18:42 Actualizat Sambata, 10 Octombrie 2020, 21:34

În a cincea ediție a sezonului XV de la "Te cunosc de undeva!", Marcel Pavel se transformă în Monica Anghel, iar Monica Anghel în Marcel Pavel și cântă "Tell Me Why".