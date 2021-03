Te cunosc de undeva, 27 martie 2021. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, de nerecunoscut ca Joe Cocker și Tom Jones

Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, show de excepție: "Nu degeaba vă iubește o țară întreagă"

Așa cum ne-au obișnuit, cu o fuziune evidentă a celor doi, artiștii au reușit să creeze atmosfera de pe marile scene unde interpretau Joe Cocker și Tom Jones. Dezinvolți și plini de șarm, piesa "You can leave your hat on" a prins contur sub vocile și mișcările teatrale ale cântăreților și ale bandului.

Într-un decor parcă desprins din filme, Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu au reușit să ridice juriul în picioare cu prestația artistică pe care au avut-o.

"Sunteți extrordinari! Nu degeaba vă iubește o țară întreagă și dincolo de ea", le spune celor doi concurenți Aurelian Temișan.

Ozana Brabancea a fost impresionată de prestația lor și a spus că cei doi merită să primească din partea ei nu 12 puncte, ci 13!