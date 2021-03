Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu se transformă în Joe Cocker și Tom Jones - "You can leave your hat on", la Te cunosc de undeva!

Sambata, 27 Martie 2021, 11:58 Actualizat Sambata, 27 Martie 2021, 20:52

În a opta ediție a sezonului al XVI-lea de la "Te cunosc de undeva!", Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu s-au transformat în Joe Cocker și Tom Jones și cântă piesa "You can leave your hat on".