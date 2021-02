Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu se transformă în LMFAO - "Sexy and I Know It", la Te cunosc de undeva!

Sambata, 20 Februarie 2021, 12:57 Actualizat Sambata, 20 Februarie 2021, 21:37

În a treia ediție a sezonului al XVI-lea de la "Te cunosc de undeva!", Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu se transformă în LMFAO și cântă piesa " Sexy and I Know It".