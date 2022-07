Te cunosc de undeva Sezonul 17, 9 iulie 2022. Echipa Te cunosc de undeva s-a transformat în The Greatest Showman Cast - This is me

În a zecea ediție, din dată de 9 iulie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 17, echipa emisiunii s-a transformat în The Greatest Showman Cast și au cântat piesa "This is me".

Sambata, 09.07.2022, 14:03