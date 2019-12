Oana şi Mihai Tugearu au luat decizia înţeleaptă! Zidul i-a adus pe zero, dar au ales contractul de 19 131 RON!

Au fost și întrebări ușoare, dar și întrebări dificile în ediția 15 a emisiunii The Wall-Marele Zid, ce au pus cuplul în dificultate. Pornirea a fost bună și a stat sub semnul norocolui, iar Sandra a adus zidul pe zero.