Ana-Maria a rupt contractul! „A fost foarte greu, am simțit că sunt singură”. Va putea Magnolia să își facă fiicele fericite cu banii câștigați la „The Wall- Marele Zid”?

La ieșirea din izolare, Anei-Maria parcă îi pierise zâmbetul: „Nu a fost ușor. Fiind izolată, nu am știut ce s-a petrecut aici, m-am luptat cu zidul indirect.”

Valentin Butnaru a dezvăluit că fiica Magnoliei a reușit să răspundă corect la două întrebări.

„Nu a fost ușor. Am avut de luat o decizie importantă și a fost doar pe umerii mei. Așa am simțit acolo. Mami, am rupt contractul”, i-a spus Ana-Maria mamei sale.

Bine a făcut! Felicitări, Magnolia și Ana-Maria! Concurentele au plecat acasă cu 67.171 de lei!