„Genialele” au rupt contractul și au câștigat 82.390 de lei: „Plecăm toți în Bali!”

„Sunt în cel mai mare dubiu al vieții mele. Am venit să ne distrăm, dar au fost câteva întrebări la care nu am fost sigură pe niciun răspuns...a fost pură intuiție. Sper că voi lua decizia corectă, chiar dacă sunt într-o mare încurcătură”, a spus Cristina, din camera de izolare.

Emoționată, Cristina a ieșit de la izolare: „A fost groaznic de greu!”

„Nu m-am gândit niciodată că poate fi atât de greu. Zidul ne-a demonstrat că e destul de chinuitor...Te iiubesc, indiferent de orice s-ar întâmpla. am avut mari emoții și la întrebări, și pentru tine, m-am gândit că nu vreau să te dezamăgesc. Nu am știut ce să fac. Am venit să ne distrăm, nu m-am gândit la bani. AM RUPT CONTRACTUL”, i-a spus Cristina Alinei.

Felicitări! Alina Iancu și Cristina Damian au câștigat 82.390 de lei!