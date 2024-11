Antena 1 anunță startul filmărilor pentru cea mai mare petrecere a finalului de an: Revelionul cel neBUN! Duelul Starurilor

Show-ul va fi prezentat de Ilona Brezoianu și Florin Ristei

Ultima zi din an. Șansa unui nou început. Ocazia de a-ți pune la punct toate planurile pentru ceea ce va urma. Seara în care înconjurați de toți prietenii, distracția poate atinge cele mai înalte cote.

Revelionul cel neBUN! Duelul Starurilor, la Antena 1

Pe 31 decembrie, cea mai tare petrecere începe la Antena 1 și pe AntenaPLAY: Revelionul cel neBUN! Duelul Starurilor. Începând de ieri, timp de 3 zile, cele mai cunoscute vedete din România se întâlnesc pentru a filma un show pe care cei de acasă nu-l vor putea rata!

În premieră, doi dintre cei mai apreciați artiști, iubiți pentru toate momentele pe care le-au creat împreună, Florin Ristei și Ilona Brezoianu vor prezenta emisiunea și le vor fi aproape invitaților la fiecare pas! Surprizele nu se opresc aici, iar show-ul din acest an va fi total, deoarece pe lângă interpretări de neratat, roast-uri, parodii și sketch-uri în care râsul va fi la putere, elementul central va fi cel al confruntărilor muzicale!

Articolul continuă după reclamă

Duelul Starurilor va aduce față în față confruntări celebre din muzica românească, între artiști total neașteptați, într-o întâlnire epică! Aplauzele și uralele celor care se vor afla în sală vor decide câștigătorii fiecărei bătălii. Aceste reacții vor fi măsurate în timp real, aducând o nouă dimensiune interacțiunii dintre artiști și spectatori.

La începerea filmărilor, Florin Ristei declară: ”Să prezint Revelionul cu Ilona... nu știu exact ce înseamnă :)), știu sigur că o să mă distrez, la fel ca în fiecare producție la care suntem amândoi, și sincer să fiu, am făcut-o mai mult pentru ea. Pentru că într-o duminică, și-a pus în gând dorința de a fi un fel de reper feminin al Revelionului.

Dar și-a dat seama că are nevoie și de un asistent, și acolo am apărut eu. Sunt convins că o să fie o seară bună de tot și cred că telespectatorii vor fi surprinși de combinația asta și în ultima zi din an!”.

Încărcată de energie și voie bună este și Ilona Brezoianu, care spune: ”Ideea de a prezenta Revelionul, pentru noi a pornit de la o glumă pe care am făcut-o împreună cu Florin, la Neața și se pare că am dat idei. Totuși mă bucur că am ajuns la formula asta, deși mă și sperie, recunosc, pentru că n-am prea avut asemenea responsabilitate până acum. Însă, noi avem experiență împreună, e o mare provocare și sper ca prin energia noastră să-i obișnuim pe oameni și cu un alt tip de amfitrioni.

Cred că amândoi ne dorim să ieșim puțin din standardele clasice ale prezentărilor. Știu deja o mare parte din invitați și vă asigur că o să fie o petrecere cum nu s-a mai văzut. E o variantă nouă cu totul și am încredere că vom da un aer fresh acestui eveniment”.

Nu ratați, în ultima zi din an, Revelionul cel neBUN! Duelul Starurilor, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!