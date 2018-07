"Avem o țară frumoasă, cum ajungem la ea?", noua campanie marca Observator ce începe din 16 iulie!

România e o ţară frumoasa! Cu munţi spectaculoşi, păduri întinse, lacuri, râuri şi cascade de o frumuseţe rară și sate pitorești, în care tradiţiile nu s-au pierdut. Avem cu ce ne lăuda.

Și avem ce le vinde turiştilor străini. Aproximativ 12 milioane de vizitatori din străinătate am înregistrat anul trecut.

Doar trei milioane dintre ei s-au şi cazat la noi, ceilalţi au fost în tranzit. Câştigăm prea puţin, an de an, pentru cât de multe avem de arătat. Explicaţia este simplă: n-avem autostrăzi, iar jumătate dintre drumurile noastre sunt un pericol.

Cu rucsacul în spinare, dar şi înarmat cu multă răbdare, colegul nostru Cristi Popovici a bătut ţara-n lung şi-n lat, să vadă cât de greu se ajunge în cele mai frumoase locuri. Şi apoi, să le arate autorităţilor cum Romania pierde bani grei din turism cu fiecare nouă groapă care apare în asfalt.

Reporterii Observator au pornit intr-o calatorie de sute de kilometri. Cu harta in mana si rabdarea la pachet. Au incercat sa ajunga in cele mai frumoase locuri pe care le avem. Cele care pun Romania in topurile lumii si care ar putea atrage an de an milioane de turisti straini. Au aflat ca natura ne-a inzestrat tara cu adevarate comori. Pe care nu stim sa le valorificam.

De mâine seară, la Observator, Cristi Popovici e ghid prin Romania frumoasa la care ajungem prea greu. Campania „Avem o tara frumoasa, cum ajungem la ea?” incepe maine, la ora 19, la Observator, numai la Antena 1!