Ești bucureștean "de ocazie"? Cinci activități TO DO când vii în capitală!

Bucureștiul, acest tărâm al tututuror posibilităților oferă, într-adevăr, foarte multe opțiuni când vine vorba despre activități distractive, recreative sau culturale.

Dacă un bucureștean get-beget ar putea strica întreaga magie care apare, precum o aură, asupra acestui oraș european, doar pronunțând cuvântul “trafic”, bucureștenii “de ocazie” par a vedea potențialul acestei locații dincolo de micile inconveniente.

Te afli în vizită în capitală și nu știi cum ai putea să-ți umpli timpul? Ești norocos, am creat pentru tine o listă de activități TO DO!

#1. Cina la un restaurant din Floreasca

Dacă ai ajuns în București și nu ai vizitat cel puțin un restaurant Floreasca pentru a servi masa, probabil că ai venit degeaba! Această zonă reprezintă un adevărat pol al opulenței, unde luxul se regăsește chiar și în preparatele din restaurante.

Cauți o locație în care să poți lua masa exact ca la mama acasă, adică un restaurant unde să te saturi fără costuri mari, cu preparate delicioase? Nu doar noi, ci bucureștenii neaoși, îți recomandă City Grill!

#2. Petrecere în Centrul Vechi

Ești norocosul vizitator al Bucureștiului în zilele de weekend? Atunci nu ai cum să ratezi petrecerile din Centrul Vechi! Localurile și cluburile de aici îți oferă, poate, cea mai tare experiență a vieții de noapte. Muzica ce te chemă să intri în joc, diversele stiluri de amenajare ale pub-urilor, oamenii foarte cool pe care îi poți cunoaște sau dansatoarele care te îmbie mai ceva decât meniul de băuturi sau cel de mâncare, sunt doar câteva dintre motivele pentru care nu ar trebui să spui “pas” acestei locații din capitală.

#3. Shopping în mall

De oriunde ai fi, atunci când vii în București se aplică o singură regulă: Bani să ai! Mall-urile din capitală îți oferă o experiență completă și complexă de shopping, așa că șansele ca tu să pleci dintr-un mall din București fără să cumperi ceva sunt extrem de mici. De la magazine de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii, până la cele de electronice și electrocasnice, un complex comercial de aici îți asigură tot ceea ce ai nevoie pentru a fi un bucureștean “cu acte în regulă”!

#4. Vizită la evenimentele de anvergură

E clar că bucureștenii sunt oameni foarte ocupați, iar atunci când nu sunt, fac ceva ca să pară că ar fi! Nu vrem să insinuăm niciun lucru negativ despre locuitorii capitalei, ci doar vrem să subliniem faptul că, odată ajuns aici, nu ai cum să te plictisești. Concertele organizate în marile săli de spectacol sau chiar cele din aer liber, expozițiile, saloanele auto și alte tipuri de evenimente precum târgurile tematice te vor face, cu siguranță, să-ți prelungești vizita în frumosul nostru oraș!

#5. Plimbare prin cele mai frumoase parcuri

Viața de bucureștean nu se rezumă doar la distracții. Așa cum spuneam, acest loc este foarte ofertant din punct de vedere al lucrurilor pe care le poți face. Așadar, un alt obiectiv pe care să îl treci pe lista de “TO DO” îl reprezintă vizitarea parcurilor din capitală. Vrei să guști din savoarea vieții glam? Alege Herăstrăul! Cauți un loc perfect unde te poți relaxa, citind o carte? Parcul Carol este ideal! Vrei, poate, să beneficiezi de efectele unei seri de jogging? Îți recomandăm Parcul Tineretului! Dacă ești în vizită în capitală alături de cei mici, distracțiile din Parcul Lumea Copiilor îi vor captiva, cu siguranță, iar Cișmigiul este locul în care trebuie să mergi dacă vrei să te bucuri de melancolia vremurilor de altădată.