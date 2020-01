Imagini inedite şi poveşti din culisele festivalului Coachella, în documentarul „20 Years in the Desert” lansat de YouTube

După două decenii de la debutul Coachella Valley Music and Arts Festival, organizatorii evenimentului şi YouTube Originals au făcut un parteneriat pentru realizarea documentarului.

Documentarul prezintă pentru prima dată poveşti din culisele festivalului. El cuprinde înregistrări nedifuzate până acum, interviuri şi selecţii din concertele Billie Eilish, Kanye West, Daft Punk, Travis Scott, Blackpink, LCD Soundsystem, Rage Against The Machine, Pixies, Swedish House Mafia, Jane’s Addiction, Björk, The White Stripes, Madonna, Moby, Beck şi Radiohead, între altele.

„Coachella: 20 Years in the Desert” este produs şi regizat de Chris Perkel. Raymond Leon Roker şi Paul Tollett sunt producători executivi.

Între materialele lansate de YouTube Originals se află „Coldplay: Everyday Life – Live in Jordan”, „The Gift: The Journey of Johnny Cash”, „How to Be: Mark Ronson”, „Taylor Swift – Lover’s Lounge (Live)”, „MALUMA: Lo Que Era, Lo Que Soy, Lo Que Seré”, „Ariana Grande: Dangerous Woman Diaries” şi „Demi Lovato: Simply Complicated”. Printre proiectele viitoare se numără „Justin Bieber: Seasons”, care va avea premiera pe YouTube pe 27 ianuarie.