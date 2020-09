Organizatorii festivalurilor Untold şi Neversea continuă pregătirea ediţiilor din 2021

Este estimat, în cazul Untold şi Neversea, că, în 2019, în cele opt zile de festival, cele două festivaluri au generat, în cele două comunităţi locale, o infuzie de capital de peste 90 milioane de euro, bani care au intrat în circuitul economic local. La aceste sume se adaugă toţi furnizorii şi colaboratorii locali şi naţionali implicati în organizarea evenimentului, care pentru ambele festivaluri înseamnă anual peste 25.000 de oameni, iar sumele achitate de Untold şi Neversea către aceştia fiind de peste 25 milioane de euro.

Festivalurile îşi continuă pregătirile pentru ediţiile din 2021, iar dialogul dintre Guvernul României şi reprezentanţii industriei de evenimente, precum şi planul de lucru propus de autorităţi „dau şi mai multă încredere în revenirea la normalitate a sectorului cultural şi de diverstiment, în anul 2021”, se arată într-un comunicat remis News.ro.

„Credem că acest dialog transformat într-un mod de lucru eficient prin care autorităţile statului se consultă cu specialiştii din mediul privat, cei care până la urmă sunt afectaţi de toată această perioadă de îngheţare a activităţii, este un pas spre normalitate şi spre revenirea la normalitatea pe care şi-o doreşte toată lumea. De la cei care muncim să aducem bucurie, până la cei care participă la evenimente pentru a se încărca cu bucurie şi energie”, au transmis organizatorii, care precizează că au fost între iniţiatorii dialogului.

Ei au adăugat: „Ştim că a fost o perioadă grea pentru toată lumea, ştim că a fost nevoie de o prioritizare, ştim că au fost industrii poate nu chiar la fel de afectate ca cei în situaţia noastră, afectaţi în proporţie de 100% timp de peste 12 luni, dar am înţeles că acele industrii au un impact în economie mult mai mare, am înţeles nevoia de etapizare şi rezolvare a acestor priorităţi. Însă odată aşezate aceste lucruri, ne bucurăm că am găsit înţelegere şi că se acordă atenţie şi industriei noastre, la fel cum s-a întâmplat în această perioadă în multe ţări din Europa, acolo unde guvernele au sprijinit organizatorii de evenimente. Avem încredere că toate aceste măsuri ne vor ajuta să salvăm întregul ecosistem şi că în 2021 vom putea să aducem iar bucurie oamenilor prin evenimentele noastre”.