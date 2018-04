S-a lansat prima agenție românească de personal branding pentru Europa de Est

După douăzeci și unu de ani petrecuți în diferite roluri de conducere în corporații cu amprentă globală sau la cârma proiectelor sale antreprenoriale – Amalia Sterescu fondează BrandingYOU, prima agenție de servicii exclusive de personal branding ce se adresează profesioniștilor din Europa de Est.

Amalia Sterescu, o prezență puternică în mediul dezvoltării personale, a contribuit la ascensiunea a numeroși lideri și manageri din diferite organizații, a ajutat antreprenori să își dezvolte businessurile, profesioniștii să facă tranziții în carieră.

”În cei douăzeci și unu de ani de experiență de lucru cu profesioniști din 51 de țări ale lumii, am sesizat de cele mai multe ori o reticență din partea celor ce s-au format în perioada comunistă a Europei de Est – de a avea curajul de a ieși din mulțime, de a comunica cu claritate și îndrăzneală despre ceea ce îi face speciali și diferiți ca profesioniști în piața în care activează. Acel <<nu ieși în evidență>> ori , <<nu vorbi cu străinii...>> pe care părinții noștri - marcați de comunism - ni l-au inserat în subconștient, se manifestă acum involuntar în mediul nostru profesional”, spune Amalia Sterescu, CEO BrandingYou.

În urma anilor de practică în care a ajutat mii de profesioniști să se dezvolte, Amalia a înțeles că nevoia oamenilor pe care îi instruia era aceea de a se diferenția în piață ca profesioniști, de aici și extinderea serviciilor și apariția agenției BrandingYou.

BrandingYOU oferă o paletă largă de servicii de personal branding profesioniștilor care doresc să facă tranziții în carieră, de la corporație la antreprenoriat de exemplu, antreprenorilor la început de drum ce își pot crește astfel afacerea, investind în brandul lor personal ori profesioniștilor care doresc să-și accelereze cariera și să promoveze în interiorul organizațiilor lor. Agenția BrandingYou are în portofoliu șase categorii mari de servicii:

- CEO Executive Branding

- Leadership Branding

- Team Branding

- Online reputation management

- Employee Branding

- Solopreneurs/Entrepreneurs Branding

”Acum cinci ani am făcut eu însămi o transformare în carieră trecând de la un rol de senior leadership într-o mare corporație la antreprenoriat. La momentul respectiv am găsit foarte greu specialiști locali care să înțeleagă ce înseamnă personal branding și cum poți crește un brand personal în beneficiul business-ului tău. Am intuit atunci, în România lui 2013, că a învăța să vorbești bine și eficient în public, a folosi eficient social media și alte instrumente nu era suficient pentru a-ți construi un brand personal autentic – era nevoie de o strategie coerentă, de introspecție, de canale potrivite de comunicare, de networking strategic și un efort personal constant. În 2015 am fost prima româncă certificată ca Personal Branding Strategist în S.U.A. de către Reach Communication și William Arruda – certificare care mi-a permis să extind aria de suport oferită clienților mei”, menționează Amalia Sterescu.

Clienții agenției BrandingYOU se bucură atât de expertiza Amaliei, dar și de cea a numeroși strategi în personal branding, experți în digital marketing/social media, specialiști în networking strategic, antrenori de public speaking, dicție și limbaj non-verbal, career coach, web designeri.

”Dacă nu îți dorești doar un job ci o carieră, o construcție durabilă peste timp prin care să poți transmite eficient oamenilor crezurile, valorile și principiile tale, dacă nu îți dorești cu orice preț să fii vedetă, ci înțelegi că succesul este rezultatul unui efort susținut și al unui efort de personal branding constant și conștient, dacă în calitate de leader te preocupă ideea de ”legacy” – atunci BrandingYou e și pentru tine” spune Amalia Sterescu.

Laitmotivul Amaliei Sterescu pentru activitatea sa de consultanță încă din 2012 este ”Îndrăznește!” Azi, în 2018, agenția BrandingYou este Pentru Oameni Mari, pentru profesioniști care vor să își lase amprenta!