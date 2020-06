A murit Ian Holm, actorul care l-a interpretat pe Bilbo Baggins, în „Stăpânul Inelelor” și „Hobbitul”! A avut o suferință cumplită!

Actorul Ian Holm, care l-a interpretat pe pe Bilbo Baggins, era internat şi, potrivit unei declaraţii a agentului lui, suferea de o afecțiune provocată de Parkinson. „Fermecător, blând şi fioros de talentat, ne va lipsi enorm”.

Ultimele zile ale lui Holm au fost documentate într-o serie de portrete realizate de soţia lui, Sophie de Stempel.

Ian Holm, un actor versatil. S-a îndrăgostit de actorie încă din copilărie. Ce roluri a mai jucat

Ian Holm, care a câştigat un trofeu Bafta şi a primit o nominalizare la Oscar pentru rolul din „Chariots of Fire” (1981), a fost un actor versatil. A jucat teatru până în 1976 şi a atras o nouă generaţie de fani odată cu rolul din seria filmelor „Lord of the Rings”.