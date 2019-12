Actorul Danny Aiello, cunoscut pentru roluri din filme ca „Do the Right Thing” şi „Moonstruck”, a murit la vârsta de 86 de ani

El a lucrat pentru Greyhound timp de un deceniu, înainte de a debuta pe Broadway, la vârsta de 35 de ani. Nu a luat niciodată lecţii de actorie, făcea parte dintr-o familie cu şase copii din New York. S-a născut pe 20 iunie 1933 şi a fost crescut mai mult de mama lui.

S-a înrolat în armată, la vârsta de 17 ani, renunţând la liceu, iar primul loc de muncă, obţinut în 1957, a fost la Greyhound.

Cartea sa de memorii, „I Only Know Who I Am When I Am Somebody Else”, a fost publicată în 2014. Era căsătorit de şase decenii cu Sandy, cu care a avut patru copii.

Sursa : news.ro