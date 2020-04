Actorul Mickey Rourke a participat, în plină pandemie, la filmările pentru "Warhunt" din Letonia

Echipa filmului a obţinut autorizaţia de a continua filmările la Riga, respectând măsurile impuse de guvern: purtarea măştilor şi mănuşi obligatorii, verificarea temperaturii de două ori pe zi, măsuri de distanţare socială şi dezinfectarea materialelor.

"Am venit la Riga să muncesc. Acest lucru (Covid-19, n.r.) este scăpat de sub control, dar toată lumea a fost extraordinară", a declarat starul american pentru Variety.

Yu-Fai Suen, unul dintre producătorii filmului, a precizat că a fost obligat să schimbe planul de lucru pentru Mickey Rourke din cauza închiderii frontierelor: "Am avut noroc. El a acceptat să vină mai devreme".

"Warhunt" este realizat de Mauro Borrelli, care a mai lucrat la "Pirates of the Caribbean", "Captain America: The First Avenger" şi "Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi".