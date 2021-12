Adevărul despre iubita lui Buzz, fratele lui Kevin din SIngur Acasă. Dezvăluirea i-a uimit pe fanii francizei

În preajma sărbătorilor de iarnă, toată lumea de pregătește de vizionarea filmelor de Crăciun care au impresionat publicul încă de la lansare. Franciza Singur Acasă este preferata tuturor și pentru mulți nu există sărbători de iarnă dacă nu au vizionat toate filmele din serie, cu Maculay Culkin, pe când era doar un puști.

Macaulay Culkin joacă rolul lui Kevin McCallister, iar micuțul are o familie numeroasă, formată din mulți frați, dar și mulți verișori. În preajma sărbătorilor de iarnă, întreaga familie se grăbea să plece într-o excursie organizată pentru toți, doar că, fiind pe grabă, părinții lui îl uită acasă. Abia atunci începe distracția pentru Kevin.

În film joacă și Kieran Culkin, care interpretează rolul unui verișor de-al lui Kevin. De asemenea, Kevin mai are un frate pe nume Buzz. Adolescentul avea comportamentul clasic al unui bully și nu ezita să îi facă tot felul de farse fratelui său mai mic.

Did you know... The photo of Buzz's girlfriend in "Home Alone" was actually a boy. The director thought it would be too cruel to make fun of a girl!