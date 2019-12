Al Pacino mărturiseşte că a avut nevoie de 25 de ani de terapie după „Naşul”

După filmul de televiziune „Paterno” (HBO, 2018), el a revenit anul acesta pe marile ecrane în „Once Upon a Time... in Hollywood” al lui Quentin Tarantino şi în „The Irishman” al lui Martin Scorsese, unde joacă alături de Robert De Niro şi Joe Pesci. Pentru acesta din urmă, Pacino este nominalizat la Globurile de Aur.

Are trei copii despre care spune că sunt „sursa de lumină” şi este fericit şi datorită prietenilor pe care îi are, oamenilor pe care i-a cunoscut de-a lungul vieţii şi relaţiilor pe care le-a avut. „Toate astea au contribuit la călătoria surprinzătoare pe care am făcut-o până acum. În momentul ăsta simt că sunt bine”.

