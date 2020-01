Au apărut primele imagini din „Avatar 2”. James Cameron a dezvălui că acțiunea se va desfășura într-o lume acvatică

Pe contul oficial „Avatar” și pe Twitter, imaginile au fost însoțite de mesajul: „În continuările Avatar, nu doar că vă veţi reîntoarce pe Pandora, ci veţi explora şi alte regiuni ale lumii".

In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world.



Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ