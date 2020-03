Autobiografia „Apropos of Nothing” a lui Woody Allen, lansată în aprilie

New York Times scria în primăvara anului trecut că numeroase case editoriale au refuzat să publice cartea lui Allen, unii editori descriind ca „toxică” o colaborare cu cineastul în era #MeToo.

Farrow a transmis, după anunţul făcut luni de editură, că este „deranjată” de apariţia cărţii şi că nu a fost contactată pentru a confirma informaţiile scrise în autobiografie.

Pe de altă parte, editura Macmillan va publica toamna aceasta romanul de debut al lui Farrow, „Hush”, „o fantezie feministă puternică plină de perspective surprinzătoare”.

Woody Allen, născut pe 1 decembrie 1935, la New York, este regizor, scenarist şi actor. A debutat ca regizor cu „What's Up, Tiger Lily?”, în 1966, iar printre cele mai cunoscute filme ale sale se numără „Annie Hall” (1977), „Manhattan” (1979), „Another Woman” (1988), „Match Point” (2005), „Vicky Cristina Barcelona” (2008), „Midnight in Paris” (2011), „Blue Jasmine” (2013) şi „Café Society” (2016).

Cinastul a fost recompensat cu trei premii Oscar pentru cel mai bun scenariu original - în 2012, pentru „Midnight in Paris”, în 1987, pentru „Hannah and Her Sisters”, şi în 1978, pentru „Annie Hall”, şi unul pentru regie, în 1978, pentru „Annie Hall”.