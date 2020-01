BAFTA 2020 - „Joker”, „The Irishman” şi „Once Upon a Time... in Hollywood”, cele mai multe nominalizări

La categoria „actor în rol secundar”, au fost aleşi Anthony Hopkins, pentru „The Two Popes”, Brad Pitt, pentru „Once Upon a Time... in Hollywood”, Al Pacino, pentru „The Irishman”, Joe Pesci, pentru „The Irishman”, şi Tom Hanks, pentru „A Beautiful Day in the Neighborhood”.

Margot Robbie a primit două nominalizări la categoria „actriţă în rol secundar”, pentru rolurile din „Bombshell” şi „Once Upon a Time... in Hollywood”. La această categorie au mai fost nominalizate Laura Dern, pentru „Marriage Story”, Scarlett Johansson, pentru „Jojo Rabbit”, şi Florence Pugh, pentru „Little Women”.

Pentru scenariu adaptat au fost selectaţi Taika Waititi, pentru „Jojo Rabbit”, Steven Zaillian, pentru „The Irishman”, Todd Phillips şi Scott Silver, pentru „Joker”, Greta Gerwig, pentru „Little Women”, şi Anthony McCarten, pentru „The Two Popes”.

Pentru scenariu original au fost nominalizaţi Emily Halpern, Sarah Haskins, Susanna Fogel şi Katie Silberman, pentru „Booksmart”, Rian Johnson, pentru „Knives Out”, Noah Baumbach, pentru „Marriage Story”, Quentin Tarantino, pentru „Once Upon a Time... in Hollywood”, şi Han Jin Won şi Bong Joon Ho, pentru „Parasite”.

La categoria „cel mai bun film într-o limbă străină” au fost selectate „The Farewell” (China), „Dolor y gloria” (Spania), „Parasite” (Coreea de Sud), „For Sama” (Marea Britanie, SUA) şi „Portrait de la jeune fille en feu” (Franţa).

Cel mai bun film britanic va fi „1917”, „For Sama”, „The Two Popes”, „Bait”, „Rocketman” sau „Sorry We Missed You”.

Pentru categoria „distribuţie” au fost nominalizaţi Shayna Markowitz, pentru „Joker”, Victoria Thomas, pentru „Once Upon a Time.. in Hollywood”, Douglas Aibel şi Francine Maisler, pentru „Marriage Story”, Sarah Crowe, pentru „The Personal Histiry of David Copperfield”, şi Nina Gold, pentru „The Two Popes”.

În total, BAFTA acordă trofee la , cărora li se adaugă BAFTA Rising Star (câştigător votat de public).

Anul trecut, lungmetrajele „Roma” al lui Alfonso Cuarón şi „The Favourite” al lui Yorgos Lanthimos au fost marile câştigătoare ale galei premiilor Academiei Britanice de Film.

Sursa : news.ro