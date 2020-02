„Băieţi răi pe viaţă”, din nou în fruntea box office-ului românesc. „Parazit”, marele câştigător de la Oscar, revenire în top 10

„Băieţi răi pe viaţă/ Bad Boys For Life”, cu Will Smith şi Martin Lawrence în distribuţie, este al treilea film din franciză. În al cincilea weekend de la debut, el a fost vizionat de 25.799 de spectatori şi a generat încasări de 580.334 de lei, potrivit cifrelor oferite News.ro de Cinemagia.

În total, în România, filmul - care a petrecut patru weekenduri neconsecutiv pe primul loc - a înregistrat încasări de 8,5 milioane de lei.

„Insula fanteziilor/ Fantasy Island”, o versiune horror a serialului din anii 1970, despre o staţiune de pe o insulă magică, a debutat pe poziţia secundă în clasamentul românesc, cu 23.913 spectatori şi încasări de 503.660 de lei.

Filmul de acţiune „Păsări de pradă şi fantastica Harley Quinn/ Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn”, cu Margot Robbie şi Ewan McGregor în distribuţie, a coborât două locuri, până pe trei, după ce, în al doilea weekend de la premieră, a fost vizionat de 23.045 de spectatori şi a generat încasări de 500.059 de lei.