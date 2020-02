Ben Affleck a renunţat la „The Batman” după ce i-a fost spus „Vei bea până vei muri”

Ben Affleck, născut pe 15 august 1972, este actor, regizor şi producător american. A devenit cunoscut odată cu rolul din „Good Will Hunting" (1997), pentru care a fost şi scenarist, alături Matt Damon. Filmul a câştigat Globul de Aur şi premiul Oscar la categoria „cel mai bun scenariu original".

El s-a remarcat apoi cu roluri din filme precum „Dogma", „Shakespeare îndrăgostit/ Shakespeare in Love", „Armageddon - Sfârşitul lumii?/ Armageddon", „Pearl Harbor", „Daredevil" şi „Jocuri la nivel înalt/ State of Play".

A debutat ca regizor cu pelicula „Dispărută fără urmă/ Gone Baby Gone" (2007) şi a regizat apoi „The Town", inclus de National Board of Review pe lista celor mai bune 10 filme ale anului 2010, şi lungmetrajul „Argo" (2012), care i-a adus un Glob de Aur şi un premiu BAFTA pentru regie şi al doilea Oscar din carieră, în calitate de producător al acestei pelicule, desemnată cel mai bun film la gala premiilor Academiei de film americane din 2013. Cel mai recent film pe care l-a regizat este „Live by Night” (2016), în care joacă alături de Elle Fanning.

Sursa : news.ro