Colaborare de top pentru ecranizarea unei escrocherii în care a fost implicat McDonalds! Ben Affleck și Matt Damon vor colabora din nou!

Ben Affleck şi Matt Damon vor colabora din nou la un film despre un mare caz de escrocherie la restaurantele McDonald's, potrivit site-ului de specialitate Deadline, citat vineri de EFE.

Ben Affleck va fi regizorul, iar Damon protagonistul acestui film care va dezvălui o escrocherie în urma căreia s-ar fi obţinut 24 de milioane de dolari prin manipularea aşa numitului Monopoly McDonald's, un joc promoţional al gigantului de fast food.

Prieteni buni din tinereţe, Affleck şi Damon s-au lansat la Hollywood cu filmul 'Good Will Hunting' (1997), pentru care au câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original.

Paul Wernick şi Rhett Reese, scenariştii celor două filme cu supereroul 'Deadpool', vor scrie textul acestui lungmetraj pentru studioul 20th Century Fox, care se va baza pe articolul 'How an Ex-Cop Rigged McDonald's Monopoly Game and Stole Millions', semnat de ziaristul Jeff Maysh pentru portalul The Daily Beast.

Affleck şi Damon vor fi producătorii filmului prin intermediul casei de producţie The Pearl Street.

Potrivit Deadline, povestea despre această mare escrocherie adusă McDonald's a suscitat un amplu interes Hollywood: studioul Universal a vrut să cumpere drepturile pentru actorul Kevin Hart; Warner Bros. a intenţionat acelaşi lucru pentru scenariştii John Requa şi Glenn Ficarra şi actorul Steve Carell; iar Netflix şi-a propus să facă un film cu Robert Downey Jr. pe care să-l implice şi ca producător.

sursa: agerpres