Ben Affleck va scrie şi regiza un film despre realizarea lungmetrajului „Chinatown”

Adaptarea „The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood” după cartea lui Sam Wasson va fi produsă de Paramount.

Affleck va fi şi producător, împreună cu Lorne Michaels, creator al „Saturday Night Live”.

„Chinatown” (1974), cu Jack Nicholson şi Faye Dunaway în rolurile principale, este considerat unul dintre cele mai bune filme din toate timpurile.

În cartea lui Wasson este subliniat că producţia lui nu a fost tocmai uşoară. Regizorul Roman Polanski a avut dispute cu Faye Dunaway, care a primit rolul după ce Jane Fonda a refuzat, John Huston a filmat o scenă băut, iar muzica lui Jerry Goldsmith a fost adăugată în ultimul moment.