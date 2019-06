De regulă, angajaţii se învoiesc în urma unei petreceri, pentru diverse sărbători sau pentru că sunt bolnavi, însă binge-watching-ul reprezintă acum pentru fanii serialelor un motiv suficient ca să lipsească de la serviciu.

Unul din cinci britanici se învoieşte de la serviciu pentru a urmări seriale acasă, potrivit unui sondaj realizat de Radio Times.

Potrivit sondajului realizat pe un eşantion de 5.500 de oameni, 18% dintre ei au sunat să se învoiască de la muncă pentru a urmări seriale acasă.

Fenomenul binge-watching s-a născut în 2013, când Netflix a permis utilizatorilor să urmărească primul sezon din „House of Cards” în întregime.

Au urmat seriale ca „Orange is the New Black” şi „Breaking Bad”, „Black Mirror”, „Fleabag” şi „Killing Eve”.

23% dintre respondenţi au mărturisit că au minţit că au urmărit un serial pentru a se integra, deoarece toţi ceilalţi vorbeau despre acesta.

Jumătate dintre cei chestionaţi au spus că au urmărit seriale timp de peste opt ore pe zi, iar trei sferturi, de peste patru ore.

Cercetătorii au arătat că cei care urmăresc timp de mai multe ore un program dezvoltă anxietate, stres şi depresie.

„Evoluţia giganţilor de streaming din Statele Unite şi adoptarea acestei tactici de către televiziunile din Marea Britanie au schimbat fundamental modul în care consumăm programele TV”, a spus Tim Glanfield, directorul editorial al RadioTimes.com. „Pentru mulţi, ideea de a aştepta o săptămână, pentru un nou episod, sau un an, pentru un nou sezon, este mai degrabă o excepţie decât o regulă în 2019”.