Thrillerul horror „Călugăriţa: Misterul de la mânăstire", flmat integral în România, domină în box office-ul românesc de weekend

Thrillerul horror „Călugăriţa: Misterul de la mânăstire", filmat integral în România, s-a menţinut pe prima poziţie în box office-ul românesc de weekend, în cea de-a doua săptămână de la premieră.

Filmul a fost vizionat de 45.667 de spectatori şi a generat încasări de 911.112 de lei.

Thrillerul - cu actorul mexican Demián Bichir, nominalizat la Oscar pentru interpretarea din „A Better Life" (2011) şi cunoscut pentru rolul din „The Hateful Eight" (2015), Taissa Farmiga („American Horror Story"), Jonas Bloquet („Elle"), Charlotte Hope („Game of Thrones"), Ingrid Bisu („Toni Erdmann") şi Bonnie Aarons („The Conjuring 2") în distribuţie - a reprezentat un succes la nivel global.

„Predatorul/ The Predator", în regia lui Shane Black, cu Yvonne Strahovski, Olivia Munn, Jacob Tremblay şi Thomas Jane în rolurile principale, a debutat pe locul al doilea în box office-ul românesc de weekend, totalizând încasări de 816.470 de lei şi fiind văzut de 33.080 de spectator, potrivit News.ro.

Lungmetrajul „O simplă favoare/ A Simple Favor", regizat de Paul Feig şi avându-le pe Blake Lively şi Anna Kendrick în rolurile principale, este a doua producţie care debutează în top. Clasat pe poziţia a treia, lungmetrajul bazat pe un roman al scriitoarei Darcey Bell, urmăreşte povestea lui Stephanie, o vloggeriţă care încearcă să descopere adevărul din spatele dispariţiei bizare a celei mai bune prietene. Filmul a avut încasări de 460.393 de lei şi a fost vizionat de 22.142 de spectatori, potrivit cifrelor furnizate de Cinemagia.

Animaţia „Luis şi mini-extratereştrii/ Luis & the Aliens" a debutat pe poziţia a patra în clasament, după ce a fost vizionat de 11.449 de spectatori, generând încasări de 222.556 de lei.

Filmul de aventuri „Alpha", regizat de Albert Hughes, se situează pe locul cinci cu încasări de 202.045 de lei, după patru săptămâni în top. Un număr de 8.771 de spectatori au vizionat filmul.

Comedia de acţiune „Spionul care mi-a dat papucii/ The Spy Who Dumped Me", cu Mila Kunis, Justin Theroux şi Kate McKinnon în distribuţie, se află în al cincilea weekend de la premieră pe locul şase, cu încasări de 143.998 de lei şi cu 6.701 de spectatori.

„Misiune: Imposibilă. Declinul/ Mission: Impossible - Fallout", regizat de Christopher McQuarrie, cu Tom Cruise în rol principal, se află pe poziţia a şaptea, coborând două locuri, până pe şapte. După al şaptelea weekend de la lansare, filmul a fost urmărit de 4.501 de spectatori şi a avut încasări de 112.041 de lei.

Filmul „MEG: Confruntare în adâncuri/ The Meg", cu Jason Statham în rol principal, a coborât pe poziţia a opta în al şaselea weekend de la premieră. Filmul a avut încasări de 109.445 de lei, fiind vizionat de 4.681 de spectatori.

Animația „Hotel Transilvania 3: Monştrii în Vacanţă/ Hotel Transylvania 3: A Monster Vacation", cea mai longevivă prezenţă în top 10 - zece săptămâni -, a coborât trei locuri, pe nouă, fiind vizionată de 4.822 de spectatori şi totalizând încasări de 97.335 de lei.

Pe poziţia a zecea s-a clasat animaţia „Incredibilii 2/ Incredibles 2". În cel de-al optulea weekend, filmul a generat încasări de 49.723 de lei.