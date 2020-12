Ce filme să vezi dacă ți-a plăcut Hercule. TOP filme de acțiune inspirate din legende istorice

O altă peliculă ce are de-a face cu fiul unui zeu, Înfruntarea titanilor prezintă povestea lui Perseu, ce încearcă să își salveze familia de Hades, zeul infernului.

Perseu se oferă voluntar să pornească într-o călătorie extrem de periculoasă pentru a-l înfruntă pe Hades înainte ca acesta să preia puterea de la Zeus, însă eroul și luptătorii lui vor supraviețui doar dacă Perseu își acceptă puterea de zeu și își făurește propriul destin.

Conan Barbarul (Conan the Barbarian)

O misiune ce începe ca simpla răzbunare împotrivă unui alt luptător se transformă într-o luptă împotrivă unor rivali de temut și a unor creaturi monstruoase.

Conan (Jason Momoa) realizează că e singura speranță a tărâmului său, pentru a-l proteja împotriva unui rău supranatural.

Zeii Egiptului (Gods of Egypt)

Un alt film de acțiune inspirat din mitologie, de această dată de cea egipteană. În film, zeul Set (Gerard Butler) îl ucide pe propriul său frate, Osiris.

Horus (Nicolaj Coster-Waldau), fiul lui Osiris, își pierde ochiul în înfruntarea cu unchiul său și trebuie să apeleze la ajutorul unui simplu hoț (Grenton Thwaites) pentru a-l învinge pe zeul întunericului.

300: Ascensiunea unui imperiu (300: Rise of An Empire)

Povestea 300 continuă, de această dată pe mare. Generalul grec Themistokle încearcă să unească întreaga Grecie împotriva invaziei imperiului persic.

Filmul prezintă înfruntarea dintre flota lui Themistokle și forțele persane conduse de Xerxes și Artemisa, comandanta navelor inamice.

Legenda lui Hercule (The Legend of Hercules)

Un alt film lansat în 2014 ce prezintă povestea eroului legendar. De această dată, Hercule, fiul lui Zeus, e un print menit să înfrângă un rege tiranic.

Hercule nu știe, însă, care e destinul sau, însă atunci când află care e țelul vieții sale, trebuie să aleagă între a deveni un erou adevărat și a fugi cu iubirea vieții sale.

Legenda lui Tarzan (The Legend of Tarzan)

Filmul prezintă evenimentele din viața lui Tarzan (Alexander Skarsgard), după ce a părăsit jungla și a călătorit în Anglia alături de iubita sa, Jane (Margot Robbie).

Tarzan e forțat să se întoarcă în tărâmul în care a crescut pentru a-și salva fosta casă de invadatori ce vor să o distrugă.

Regele Scorpion (The Scorpion King)

Acțiunea din The Scorpion King are loc cu 5.000 de ani înainte de evenimentele din The Mummy. În film, aflăm cum Mathayus (Dwayne “The Rock” Johnson) ajunge Regele Scorpion, legendarul erou.