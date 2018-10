“The Avangers" rămâne fără actorul principal. Un român l-ar putea înlocui pe Chris Evans și să devină noul Captain America

Actorul care l-a interpretat pe Captain America timp de opt ani, Chris Evans, și-a luat rămas-bun de la supereroul Marvel. Celebrul actor a postat pe contul de Instagram un mesaj prin care mulțumește publicului și tuturor celor implicați în toate producțiile Marvel în care a apărut.

„Am încheiat în mod oficial filmările la Avengers 4. A spune că a fost o zi plină de emoţie este prea puţin. A fost o onoare pentru mine să interpretez acest rol vreme de opt ani. Mulţumesc publicului, celor din faţa şi celor din spatele camerei pentru amintiri! Vă sunt recunoscător pe vecie!”, a scris Evans.

“Avengers 4 " este ultimul film din contractul încheiat cu Marvel și va avea premieră pe 3 mai 2019.

Chris Evans

Actorul în vârstă de 37 de ani a admis la începutul anului faptul că are de gând să lase deoparte costumul de supererou înainte ca publicul să se plictisească să îl vadă în această ipostază.

Se vehiculează că Sebastian Stan, actorul cu origini românești, care l-a interpretat în “Avangers: Infinity War” pe Soldatul Iernii, l-ar putea înlocui pe Chris Evans și ar deveni noul Captain America.

Sebastian Stan

„Ar fi un Captain America foarte diferit. În benzile desenate era mereu interesant deoarece era un impuls emoțional, era o vină care mă conducea pe mine ca personaj, deoarece Steve nu mai era. Era ca și cum personajul meu era obligat să ducă mai departe torța prietenului său. Și această luptă, acest conflict vine și din trecutul lui Bucky”, a declarat Sebastian Stan, care a fost și în România în luna mai a acestui an.

Sebastian Stan , în vârstă de 36 de ani, este un actor american de origine română născut în Constanța, devenind cunoscut pentru rolul său James Buchanan ''Bucky̹̹'' Barnes/Winter Soldier în Marvel Cinematic Universe. În 2010 a apărut și în filmul Black Swan. În televiziune, Sebastian l-a înterpretat pe Carter Baizen în Gossip Girl, Prințul Jack Benjamin în Kings, Jefferson în Once Upon a Time, și T.J. Hammond în mini-seria Political Animals care i-a adus lui Sebastian o nominalizare la Critics' Choice Television Award. El a primit și nominalizare pentru cel mai bun actor în filmul “ I, Tonya! “ în cadrul Globurilor de Aur.

Chris Evans este un actor și regizor de film american. Este cunoscut în special pentru rolul de supererou al personajului Marvel Comics Steve Rogers / Captain America din Marvel Cinematic Universe și Johnny Storm / Human Torch din Fantastic Four (2005) și Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007).