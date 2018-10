A detronat toate clasamentele! O comedie cu Kevin Hart în rol principal, cel mai bun debut din ultimul an în box office

Comedia „Night School”, cu Kevin Hart şi Tiffany Haddish, a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american de weekend, cu încasări de 28 de milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com.

Producţia Universal, regizată de Malcolm D. Lee, a înregistrat cel mai bun debut al unei comedii de la „Girls Trip” (2017,31 de milioane de dolari), la care cineastul a lucrat cu aceiaşi actori. Ea a depăşit „Crazy Rich Asians”, care a generat încasări de 26,5 milioane de dolari în weekendul premierei, din luna august.

Cu doi dintre cei mai în vogă actori afro-americani ai momentului, Tiffany Haddish şi Kevin Hart, "Night School" este un film de comedie în regia lui Malcolm D. Lee ('Girls Trip', 2017). Un grup de adulţi, printre care şi personajul interpretat de Hart, sunt obligaţi să frecventeze cursurile serale de la şcoala unde Haddish este profesoară.

Filmul de animaţie „Smallfoot” (Warner Bros.) a debutat pe poziţia secundă, cu încasări de 23 de milioane de dolari. Lungmetrajul, pentru care şi-au împrumutat vocile Channing Tatum şi LeBron James, spune povestea unui grup de Yeti care întâlneşte un om.

Lungmetrajul fantasy „The House With A Clock In Its Walls”, cu Jack Black şi Cate Blanchett în distribuţie, a coborât două poziţii în top, după ce, în al doilea weekend de la premieră, a generat încasări de 12,5 milioane de dolari, jumătate faţă de weekendul de debut.

Comedia de acţiune „A Simple Favor” (Lionsgate), regizată de Paul Feig, cu Blake Lively şi Anna Kendrick în rolurile principale, a coborât două poziţii în clasament, până pe patru, cu încasări de 6,6 milioane de dolari în al treilea weekend de la premieră.

Filmul horror „The Nun” (Warner Bros.-New Line) a coborât tot două locuri în box office-ul nord-american - clasându-se pe poziţia a cincea - după ce, în al patrulea weekend de la premieră, a generat încasări de 5,4 milioane de dolari.

Drama „White Boy Rick” (Studio 8), cu Matthew McConaughey şi Jennifer Jason Leigh în distribuţie, a coborât trei locuri în clasament, până pe nouă, cu încasări de 2,3 milioane de dolari în al treilea weekend de la premieră.

Tot trei locuri a coborât în top şi thrillerul de acţiune „Peppermint” (STXfilms), cu Jennifer Garner în rol principal. Filmul s-a clasat pe locul al zecelea după ce, în al patrulea weekend de la premieră, a generat încasări de 1,7 milioane de dolari.