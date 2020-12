Cum arată, de fapt, actorii din Hobbitul. Înfățișarea lor fără machiaj și efecte speciale, o reală surpriză pentru fani

Kili - Aidan Turner

Aidan Turner (n. 19 iunie 1983) este un actor irlandez. El a jucat rolurile lui Ross Poldark în adaptarea de la BBC 2015–2019 a The Poldark Novels de Winston Graham, Dante Gabriel Rossetti în Desperate Romantics,Ruairí McGowan în The Clinic, și John Mitchell în serialul de dramă supranatural Being Om. A jucat rolul lui Kíli în seria de filme Hobbit.

Gandalf - Ian McKellen

Sir Ian Murray McKellen CH CBE (n. 25 mai 1939) este un actor englez. . El este câștigătorul a șapte premii Laurence Olivier, un premiu Tony, un premiu Globul de Aur, un Screen Actors Guild Award, un BIF Award, două Saturn Awards, patru Drama Desk Awards și două Critics 'Choice Awards. De asemenea, a primit nominalizări la două premii Oscar, cinci premii Emmy Primetime și patru BAFTA. A obținut faima mondială pentru rolurile sale de film, inclusiv Regele titular în Richard III (1995), James Whale în Gods and Monsters (1998), Magneto în filmele X-Men și Gandalf în The Lord of the Rings și The Hobbit trilogies .

Fili - Dean O'Gorman

Dean Lance O'Gorman (n. 1 decembrie 1976) este un actor, artist și fotograf din Noua Zeelandă. El a jucat-o pe piticul Fíli în trilogia Hobbit și pe Norse God Bragi / Anders Johnson în serialul fantezist The Allighty Johnsons.

Dori - Mark Hadlow

Mark Selwyn Hadlow ONZM (n. 1957) este un actor și comediant australian-nou-zeelandez. Hadlow este probabil cel mai bine cunoscut la nivel internațional pentru că a jucat rolurile lui Harry în King Kong și Dori, un pitic, în seria Hobbit.

Gloin - Peter Hambleton

Peter Hambleton (n. 1960) este un actor de scenă, film și televiziune din Noua Zeelandă și regizor. Cunoscut pe scena teatrului Wellington, el a interpretat ornitologul Walter Buller în piesa Dr Buller's Birds și Charles Darwin în piesa din 2009 Collapsing Creation. El a jucat Dwarf Glóin în seria de filme The Hobbit și Mike Johnson într-un episod al miniseriei TV A Twist in the Tale din 1999.

Bifur - William Kircher

William Kircher (n. 23 mai 1958) este un actor din Noua Zeelandă. William Kircher a ajuns pentru prima oară în evidență în televiziunea din Noua Zeelandă în seria de drame polițiste Shark in the Park. El a revenit la actorie în 2006 în filmul Out of the Blue, bazat pe povestea adevărată a masacrului din Aramoana. Kircher a apărut în adaptările filmului The Hobbit ca piticul Bifur.