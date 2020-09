Cum arată noua iubită a actorului Alexander Ludwig, Bjorn din ”Vikings”

Cine este Alexander Ludwig

Alexander Ludwig s-a născut pe 7 mai 1992. El și-a început cariera la o vârstă fragedă și a bifat prezența în mai multe filme de succes ”The Seeker: The Dark Is Rising” (2007) și ”Race to Witch Mountain” (2009).

A devenit faimos pentru că a jucat în rolul lui Cato în ”The Hunger Games” (2012), dar este cunoscut și pentru apariția în ”Lone Survivor” (2013).