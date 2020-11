De ce nu mai face Jackie Chan filme americane. A explicat totul în urmă cu puțin timp

În ultimii ani, Jackie Chan s-a apucat de filmelele chinezești, acum ar urma o nouă lansare a filmului Tales of the Shadowhunter. Actorul are ocazia rară de a juca în două industrii cinematografice, cea americană și cea chineză.

De curând, Jackie a declarat care este motivul pentru care nu s-a mai focusat pe industria cinematogarfică americană:

"Vreau să mă asigur că în fiecare an publicul poate vedea mai multe părți diferite ale lui Jackie Chan. Aș vrea ca publicul să mă considere un actor care poate face acțiune, nu doar ca o vedetă de acțiune. Nu-mi place să mă repet", a spus Jackie Chan pentru Filmelier.

Fiind una dintre cele mai iubire figuri în filmele de acțiune, Jackie vrea să ofere mereu o doză de nou! A ales să se împartă între filmele americane și chinezești pentru a cumula audiența.