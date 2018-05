Diseară, la Antena 1. Christian Bale ne arată de unde a pornit totul în „Batman - Începuturi”

Cum schimba un om lumea? Iata o intrebare care il urmareste pe Bruce Wayne (CHRISTIAN BALE) precum imaginea parintilor lui impuscati in fata lui pe strazile din Gotham intr-o noapte care i-a schimbat viata pentru totdeauna.



Chinuit de vina si manie, luptandu-se cu demoni care ii hranesc dorinta de razbunare si nevoia de a onora mostenirea altruista a parintilor sai, deziluzionatul mostenitorul al averii din domeniul industrial dispare din Gotham si calatoreste in secret prin lume, cautand mijloacele pentru a se lupta cu nedreptatea si sa semene teama printre cei care ii jefuiesc pe cei tematori.



In aceasta misiune de a se autoeduca in modurile de operarea ale mintii criminale, Bruce are drept mentor un om misterios numit Ducard (LIAM NEESON) in arta disciplinelor fizice si mentale care ii permit sa se lupte cu raul pe care a jurat ca il va distruge. El descopera curand ca este tinta tuturor eforturilor Ligii Umbrelo, un grup puternic, distrugator condus de catre misteriosul conducator Ra’s al Ghul (KEN WATANABE).



Bruce se intoarce in Gotham pentru a descoperi ca orasul era cufundat in nelegiuiri violente si coruptie. Wayne Enterpises, fostul bastion al familiei sale de idealuri filantropice de afaceri se afla acum in mainile Directorului Executiv Richard Earle (RUTGER HAUER), un om care este mai preocupat de promovarea publica a companiei decat de binele public.



Intre timp, prietena din copilarie al lui Bruce, Rachel Dawes (KATIE HOLMES), care acum este Procuror Districtual Adjunct, nu poate asigura o condamnare a celor mai cunoscuti criminali din oras deoarece sistemul judiciar a fost atat de adanc contaminat de josnicul sef al crimei Carmine Falcone (TOM WILKINSON). Nu ajuta nici faptul ca remarcabilul medic din Gotham Dr. Jonathan Crane (CILLIAN MURPHY) sprijina apararea pe caz de nebunie pentru batausii lui Falcone in schimbul unor favoruri abjecte care servesc propriului sau plan necinstit.



Cu ajutorul lui Alfred (MICHAEL CANE), majordomului sau de incredere, al detectivului Jim Gordon (GARY OLDMAN) – unul dintre cei cativa politisti buni dn cadrul fortei de politie din Gotham – si al lui Lucius Fox (MORGAN FREEMAN), aliatul sau de la departamentul de Stiinte Aplicate de la Wayne Enterprises’, Bruce Wayne da frau liber alter-ego-ului sau care impune respect: Batman, un cruciat mascat care se foloseste de tarie, inteligenta si o multime de arme de inalta tehnologie pentru a se lupta cu fortele cumplite care ameninta sa distruga orasul.