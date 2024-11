Dan Diaconescu spune că Silviu Prigoană și soția Mihaela erau despărțiți. Ce i-a spus regretatul om de afaceri despre căsnicia sa

Silviu Prigoană a decedat marți, 12 noiembrie 2024, iar vestea a fost extrem de șocantă pentru cei apropiați. Dan Diaconescu a povestit ce a vorbit cu el la un eveniment la care s-au întâlnit recent.

Dan Diaconescu a susținut marți seara în timpul emisiunii „Cancan Senzațional” că Silviu Prigoană s-ar fi despărțit de soția sa înainte să moară.

„Ultima mea întâlnire cu el a fost la Palatul Snagov, la nunta lui Horia Ivanovici. Și acolo era și Silviu Prigoană. Ne-am văzut, ne-am îmbrățișat, ne-am salutat. La masa unde el fusese alocat era și doamna Mihaela. Iar el voia să stea la masa mea. Și l-am întrebat: «Silviu, dar tu nu ești la masă cu soția ta?». Și el mi-a zis: «Dacă-ți spun ce mi-a făcut Horia! Eu nu mai sunt împreună cu Mihaela și Horia ne-a invitat separat și ne-a așezat la aceeași masă»”, a povestit Dan Diaconescu la Cancan Senzațional.

Silviu Prigoană și Mihaela Botezatu s-au despărțit înainte să moară

Silviu Prigoană și Mihaela Botezatu s-au căsătorit în 2016.

Adriana Bahmuțeanu a comentat și ea pe subiect.

„Nu știu ce să spun exact. M-am întâlnit cu femeia aceasta doar de câteva ori, întâmplător, la mall. Am vorbit cu ea câteva minute. Nu am nimic cu femeia, să fie sănătoasă! Nu am nimic împotriva ei. Ba din contra, acum, în vacanța copiilor, le-am dat procură să meargă cu copiii în Italia. Acum o săptămână, la sfârșitul lui octombrie”, a spus și Adriana Bahmuțeanu.

Omul de afaceri Silviu Prigoană a murit într-un restaurant din Bran, iar medicii au stabilit că a făcut infarct şi nu a putut fi resuscitat.

„În această după amiază, un bărbat în vârstă de 60 de ani a suferit un stop cardio-respirator într-un restaurant din localitatea Şimon. Un echipaj SMURD de la punctul de lucru Moieciu s-a deplasat imediat la faţa locului şi a început aplicarea manevrelor de resuscitare. Ulterior, a ajuns la fata locului şi o ambulanţă SAJ cu medic, însă, din nefericire, în ciuda tututor eforturilor depuse, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare şi a fost declarat decesul acestuia de către medicul de pe ambulanţă”, a transmis ISU Braşov marți, pe 12 noiembrie 2024.

Silviu Prigoană a fost acţionar principal al Rosal şi fondator al mai multor postri de televiziune. De asemenea, a fost şi deputat PDL în legslatura 2008 - 2012. Silviu Prigoană a fost căsătorit cu patru femei în cei 60 de ani de viață. Afaceristul are patru copii cu primele două soții.