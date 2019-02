Dragobetele 2019. Top filme de dragoste Netflix, perfecte pentru 24 februarie

Dragobetele 2019. Cu ocazia zilei de 24 februarie(Ziua Îndrăgăstiților la Români) vă propunem cele mai frumoase filme de dragoste. Top filme de dragoste Netflix.

5. Top filme de dragoste Netflix. Dragobetele 2019

Sierra Burgess Este un Loser

Sierra ( Shannon Purser ) este o fată inteligentă, dar nepopulară, care aspiră să intre în Universitatea Stanford . Ea nu se potrivește standardului tradițional de frumusețe fizică, dar are o personalitate plină de inteligență și farmec. Fetița populară Veronica ( Kristine Froseth ) încearcă frecvent să facă viața lui Sierra mizerabilă. Când Jamey ( Noah Centineo ), un jucător frumos de fotbal dintr-o altă școală, îi întreabă pe Veronica pentru numărul ei, îi dă numărul lui Sierra iar de aici povestea degenerează.

4. Top filme de dragoste Netflix. Dragobetele 2019

The Kissing Booth

Atunci când Elle hotărăște să organizeze o cabină de săruturi cu prilejul mult așteptatului Carnaval al Primăverii, inevitabilul se produce, iar Elle și Noah ajung să formeze un cuplu. Tânăra însă nu se poate bucura din tot sufletul de povestea de dragoste abia începută. În timp ce inima îi spune sa dea o șansă iubirii, mintea îi cere sa fugă. Asta pentru ca Noah este fratele lui Lee, cel mai bun prieten al lui Elle, iar între ei există un pact: acela de a nu te îndrăgosti de rudele amicului tău. Așadar, ce va face Elle?

3. Top filme de dragoste Netflix. Dragobetele 2019

Nappily Ever After

Violet, are o viață aparent perfectă: are succes în muncă să de director executiv publicitar, a fost cu prietenul ei Clint, medic timp de doi ani și are perfecțiune lung păr drept, în ciuda efortului necesar pentru menținere. Violet are o relație strânsă cu mama ei , care a încercat întotdeauna să perfecțiunea prin fiica sa.

2. Top filme de dragoste Netflix. Dragobetele 2019

Our Souls At Night

Louis Waters, văduv, și Addie Moore, văduvă, au fost vecini de zeci de ani, dar nu se cunosc. Într-o noapte, Addie îl vizitează pe Louis pentru a sugera să petrec noaptea împreună, non-sexual, pentru a-și alina singurătatea. Deși Louis este inițial oarecum ezitant, el este de acord în curând și încep să-și petreacă nopțile acasă la Addie.

1. Top filme de dragoste Netflix. Dragobetele 2019

Love and Other Drugs

Îmi place când îi prind pe actorii mei preferați în același film, motiv pentru care Love and Other Drugs nu putea lipsi din acest top. Jamie (Jake Gyllenhaal) lucrează în vânzări în industria farmaceutică, în timp ce Maggie (Anne Hathaway) este o artistă care vrea doar să trăiască clipa, mai ales după ce a fost diagnosticată cu boala Parkinson