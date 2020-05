Filme de dragoste pentru un weekend romantic acasă

„Closer“

„Closer“ este o dramă romantică în care îi regăsim pe actorii Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman și Clive Owen. Un film despre întâlniri întâmplătoare care îți pot schimba total viața, despre trădare și iubire pasională, despre atracții și pericole. Un film despre patru străini. „Closer“ te poate face să râzi și să plângi în decurs de câteva minute. Regizat de Mike Nichols, filmul poate fi urmărit pe HBO Go.

„The English Patient“

Anthony Minghella a scris și regizat „The English Patient“, o adaptare după romanul omonim al lui Michael Ondaatje. Este un film de dragoste intens, cu o acțiune care are loc pe fundalul celui de-Al Doilea Război Mondial. Într-un spital de campanie din Italia, Hana (Juliette Binoche), îngrijește un pilot care are arsuri grave în urma unui accident aviatic. Un bărbat necunoscut, care nu are acte de identitate și nici amintiri, cunoscut ca „pacientul englez“. Când spitalul este evacuat și toți pacienții trebuie mutați, Hana își dă seama că bărbatul pe care îl îngrijește nu poate fi transportat și rămâne împreună cu el într-o mănăstire. Cu timpul, Hana începe să descopere povestea „pacientului englez“ și află evenimentele dinaintea tragicului accident. Deși este un film lung (are două ore și 42 de minute), „The English Patient“ spune o poveste emoționantă, cu o acțiune complexă, în care bucuria și suferința se întrepătrund. Filmul a câștigat nouă premii Oscar și poate fi vizionat pe HBO Go.

Care sunt alegerile tale pentru un weekend romantic acasă?

Sursă foto: Tero Vesalainen/ Shutterstock