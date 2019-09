Filmul horror „It: Chapter Two” s-a menţinut pe primul loc în box office-ul nord-american

Filmul horror „It: Chapter Two”, cu James McAvoy, Jessica Chastain şi Bill Skarsgård în distribuţie, s-a menţinut pe primul loc în box office-ul nord-american de weekend.

Potrivit boxofficemojo.com, filmul regizat de Andy Muschietti a generat încasări de 40,7 de milioane de dolari în al doilea weekend de la premieră.

Lungmetrajul „Hustlers”, cu Jennifer Lopez, Lizzo şi Cardi B în distribuţie, a debutat pe locul al doilea în top, cu încasări de 33,2 milioane de dolari. Povestea unor foste angajate ale unui club de striptease este regizată de Lorene Scafaria.

„Angel Has Fallen”, cu Gerard Butler şi Morgan Freeman în distribuţie, a coborât o poziţie, până pe trei, după ce, în al patrulea weekend de la lansare, a generat încasări de 4,4 milioane de dolari.

Tot un loc a coborât în clasamentul nord-american şi comedia „Good Boys”, clasându-se pe patru. Filmul a generat încasări de 4,2 milioane de dolari în al cincilea weekend de la premieră.

Lungmetrajul live-action „The Lion King”, regizat de Jon Favreau, a ocupat poziţia a cincea, în coborâre un loc. Producţia a generat încasări de 3,5 milioane de dolari în al nouălea weekend de la debut.

Filmul de acţiune „Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”, cu Dwayne Johnson, Jason Statham şi Idris Elba în distribuţie, s-a clasat pe poziţia a şasea în top, cu încasări de 2,77 milioane de dolari în al şaptelea weekend.

Drama „Overcomer”, regizată de Alex Kendrick, cu Stephan Kendrick în rol principal, a coborât un loc, până pe şapte, cu încasări de 2,73 milioane de dolari în al patrulea weekend de la premieră.

Drama „The Goldfinch”, regizată de John Crowley, cu Nicole Kidman în distribuţie, a debutat pe locul al optulea cu încasări de 2,6 milioane de dolari. Filmul este o ecranizare a romanului omonim scris de Donna Tartt, premiat cu Pulitzer şi medalia de excelenţă „Andrew Carnegie” pentru ficţiune.

„The Peanut Butter Falcon”, cu Shia LaBeouf şi Dakota Johnson în distribuţie, s-a clasat pe poziţia a noua, după ce, în al şaselea weekend de la premieră, a generat încasări de 1,9 milioane de dolari.

Filmul de aventuri „Dora and the Lost City of Gold” a generat încasări de 1,8 milioane de dolari în al şaselea weekend şi s-a clasat pe locul al zecelea.

