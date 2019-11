„Ford v Ferrari”, cu Matt Damon şi Christian Bale, şi „Midway”, între premierele weekendului în cinematografele româneşti

Comedia „Dumnezeu există şi numele lui e Petrunija/ Gospod postoi, imeto i' e Petrunija” (r. Teona Strugar Mitevska), inspirată dintr-un caz real, a câştigat două premii la Berlinala de anul acesta şi este unul dintre cele trei finaliste Lux Film Prize 2019, acordat de Parlamentul European.

La 32 de ani, Petrunija (interpretată de Zorica Nusheva) e şomeră şi locuieşte cu părinţii la Stip, în Macedonia de Nord. Întorcându-se de la un interviu de angajare la care este respinsă, Petrunija nimereşte în mijlocul unui festival religios, în timpul căruia tineri bărbaţi din toată ţara se iau la întrecere. Primul care reuşeşte să scoată din râu crucea aruncată de preot va avea parte de noroc şi prosperitate tot anul. Fără să se gândească prea mult, Petrunija sare şi ea în râu şi pune prima mâna pe cruce. Această victorie incontestabilă perturbă ordinea socială: întrecerea nu e pentru fete.

Animaţiile „Poveşti de pe malul lacului: Iarnă la Marea de Stuf/ Willy and the Guardians of the Lake” şi „Cenuşăreasa şi prinţul misterios/ Cinderella and the Secret Prince” completează premierele acestui weekend.

Sursa : news.ro