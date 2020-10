Greșeala observată de fani într-o secvență cu Prințesa Diana din serialul The Crown

Fotografiile o înfățișează pe Prințesa Diana îmbrăcată într-o jachetă de culoare galbenă, în anii 1980, la Londra, în timp ce este înconjurată de paparazzi. Totuși, în imaginea publicată, fanii au observat o eroare și anume că în spatele fotografului se poate vedea un autobuz modern.

Dear @TheCrownNetflix - you might want to edit out the modern day routemaster bus. #TheCrown pic.twitter.com/Ajocl0E3rm